Сайт "OdessaDomik"

http://www.odessadomik.com/

Разработка сайта в Одессе для компании «Одесса домик». Посуточная аренда квартир, домов начиная от эконом и заканчивая VIP классом, в Одессе. Удобная коммуникация, круглосуточная работа, быстрое и качественно обслуживание – далеко не полный перечень достоинств компании «Одесса домик».