Сайт ООО Промкомплект

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
149 просмотров
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http://blok-container.ru/

Сайт строительной компании:

* Дизайн

* Блочная кроссбраузерная верстка (использован HTML+CSS)

* Панель администрирования контентом сайта на PHP с подключением к базам данных MySQL

* Форма обратной связи на PHP