Сайт ООО Промкомплект
Сайты «под ключ»
Добавлена149 просмотров
14 лет назад
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Сайт строительной компании:
* Дизайн
* Блочная кроссбраузерная верстка (использован HTML+CSS)
* Панель администрирования контентом сайта на PHP с подключением к базам данных MySQL
* Форма обратной связи на PHP