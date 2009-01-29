Сайт от PO Studio для Sova LTD

http://www.sovafarba.com.ua/

Сфера деятельности: оптовая и розничная продажа красок для котеджей

Дизайн, программирование

Цель и Концепция:

1. Позиционирование компании на сегмент потребителей среднего и выше уровня достатка;

2. Мгновенное появление впечатления о высоком качестве товара и сфере его применения (дизайн сайта);

3. Выделить компанию среди сайтов-конкурентов;

4. Сделать пребывание и путешествие по сайту удобным и легким нахождение каждого вида продукции (сервисы и навигация сайта);

5. Максимально заинтересовать потенциального клиента (контент сайта).

Програминг:

1. Создание модуля "Каталог товаров"

2. Создание модуля "Фасадный калькулятор"

3. Создание модуля "Форма заказа товара для дилеров"