Сайт от PO Studio для Sova LTD
Сайты «под ключ»
Добавлена148 просмотров
15 лет назад
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Сфера деятельности: оптовая и розничная продажа красок для котеджей
Дизайн, программирование
Цель и Концепция:
1. Позиционирование компании на сегмент потребителей среднего и выше уровня достатка;
2. Мгновенное появление впечатления о высоком качестве товара и сфере его применения (дизайн сайта);
3. Выделить компанию среди сайтов-конкурентов;
4. Сделать пребывание и путешествие по сайту удобным и легким нахождение каждого вида продукции (сервисы и навигация сайта);
5. Максимально заинтересовать потенциального клиента (контент сайта).
Програминг:
1. Создание модуля "Каталог товаров"
2. Создание модуля "Фасадный калькулятор"
3. Создание модуля "Форма заказа товара для дилеров"