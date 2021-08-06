Сайт отеля "Bavaria Grand Hotel"

Создание сайта отеля — информация о проекте.

Bavaria Grand Hotel расположен в экологически-чистом районе Харькова. 12 комфортабельных номеров люкс класса. Безлимитное посещение бассейна и тренажёрного зала на время проживания. Охраняемая парковка.Комплексная поддержка сайта до ноября 2020 года. В настоящее время сайт наполняется и поддерживается сотрудниками компании.