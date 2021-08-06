Сайт отеля "Etoile Hotel"

Создание сайта — информация о проекте.

Отель Etoile расположен в экологически-чистом районе Харькова. 30 комфортабельных номеров от стандарт до люкс класса. Безлимитное посещение бассейна и тренажёрного зала на время проживания. Охраняемая парковка.Комплексная поддержка сайта до ноября 2020 года. В настоящее время сайт наполняется и поддерживается сотрудниками компании.