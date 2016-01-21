Сайт оценщика в Киеве

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Описание проекта
Простая адаптивная landing-page для эксперта-оценщика. Задача страницы - конвертировать трафик из Google
AdWords и Yandex Direct в заказ услуг по оценке.
Детали проекта
- Ссылка на сайт: oceni.biz
- Сайт особенно стильно выглядит на мобильных устройствах
- Реализована система моментальных сообщений
- Сайт адаптирован под рекламу в Google AdWords
- Простая логика и навигация
- mobile-friendly дизайн и маленький размер