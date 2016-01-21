Сайт оценщика в Киеве

Добавлена
8 лет назад
215 просмотров
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Описание проекта

Простая адаптивная landing-page для эксперта-оценщика. Задача страницы - конвертировать трафик из Google

AdWords и Yandex Direct в заказ услуг по оценке.

Детали проекта

  • Ссылка на сайт: oceni.biz
  • Сайт особенно стильно выглядит на мобильных устройствах
  • Реализована система моментальных сообщений
  • Сайт адаптирован под рекламу в Google AdWords
  • Простая логика и навигация
  • mobile-friendly дизайн и маленький размер