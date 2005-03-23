Сайт Партнерских программ

Этот веб-сайт был полностью создан мной с нуля в летний период 2023 года. Он был задуман как платформа для отработки моих навыков и для устранения недостатков в моем опыте в веб-разработке.

Основные характеристики работы:

Навыки и Технологии: Для разработки этого сайта я применил мои навыки в HTML, CSS и JavaScript, а также использовал другие инструменты и технологии веб-разработки. Это позволило мне получить практический опыт в работе с основными компонентами веб-разработки.

Дизайн: Важно отметить, что я, как программист, отвечаю за разработку сайта, но дизайн этой работы также создан мной. я готов взять на себя создания простого веб-сайта "под ключ" за относительно не большую цену.