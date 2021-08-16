Сайт пекарни

Цель: создать лендинг, ознакамливающий потенциального покупателя с информацией о пекарне: продукция, способ покупки.

Решение: надо выделить информацию о нас и принципах, заказе продукции и сделать вкусное меню с красивыми фото.

Серые подложки под текстом или меню делают объекты более выделяющимися. Взгляд останавливается на объектах на подложках. Товары и информация о них выделена в карточки, что обращает внимание на себя. В карточке товара в первую очередь человек видит картинку, и смотря на нее уже делает вывод, читать ему текст под ней или нет. Поэтому картинки подобраны «вкусные».