Сайт платежной системы
Сайты «под ключ»
Добавлена122 просмотра
14 лет назад
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Сайт системы обработки электронных платежей. Платформа - VBS, XML+XSLT, MsSQL.
Функционал сайта - проведение платежей, шлюз к агрегатору платежей, получение и отображение информации по истории платежей, списку операторов, комиссиям и другим настройкам из базы, админка, система отображения статистики.