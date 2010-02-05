Сайт платежной системы

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
122 просмотра
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https://strela-pay.ru

Сайт системы обработки электронных платежей. Платформа - VBS, XML+XSLT, MsSQL.

Функционал сайта - проведение платежей, шлюз к агрегатору платежей, получение и отображение информации по истории платежей, списку операторов, комиссиям и другим настройкам из базы, админка, система отображения статистики.