Сайт по обучению этикета под ключ

Сайт был сделан от дизайна до его размещение и хостинге и ввод в работу. Записывался ролик по управлению контентом для владельцев. Полностью индивидуальный, международный и уникальный дизайн сайта. Вёрстка кростбраузерная и полностью адаптивная. Сайт был полностью посажен на ВордПресс.

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