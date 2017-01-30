Сайт по пластиковым окнам под ключ

Цель - разработка уникального сайта по продаже пластиковых окон от производителя.

Результат:

1 Был разработан прототип сайта, позволяющий удобно клиентам находить нужную информацию и делать заказы на сайте.

2 Дизайн сайта был выполнен в адаптивном виде - как результат, очень большая доля (порядка 35%) заявок с мобильных телефонов.

3 Удобная структура для размещение информации и последующего продвижения в поисковых системах.