Сайт по продаже аксессуаров для животных

О проекте:

Doodlebone - это бренд забавных аксессуаров для владельцев собак, которые понимают, что их собака - это часть их семьи, обладающая собственной индивидуальностью.

Задача: разработать сайт с 0.

Отрасль: Производство, Ecommerce

Используемые технологии: Laravel Framework 8,

Bagisto (система электронной коммерции с открытым исходным кодом), HTML 5, SCSS, VueJS 2, jQuery