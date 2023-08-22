Сайт по продаже аксессуаров для животных
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте:
Doodlebone - это бренд забавных аксессуаров для владельцев собак, которые понимают, что их собака - это часть их семьи, обладающая собственной индивидуальностью.
Задача: разработать сайт с 0.
Отрасль: Производство, Ecommerce
Используемые технологии: Laravel Framework 8,
Bagisto (система электронной коммерции с открытым исходным кодом), HTML 5, SCSS, VueJS 2, jQuery