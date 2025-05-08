Сайт по трудоустройству для компании "Акрон Скрап"

Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Интеграция: API HeadHunter (hh.ru)

Разработал сайт для рекрутинговой компании, предоставляющей услуги по трудоустройству. Проект реализован на WordPress с уникальной адаптивной версткой и интеграцией с внешним API.

Что сделано:

Адаптивная и кроссбраузерная верстка по макету figma на Gulp + BEM \ Sass + Vanilla JS

Интеграция с WordPress и настройка админ-панели для редактирования контента на Acf Fields

Кастомная интеграция с API hh.ru :

Реализован функционал подгрузки актуальных вакансий прямо с платформы HeadHunter без использования сторонних плагинов — всё написано на чистом JavaScript

Настройка отправки резюме через формы

Оптимизация сайта, настройка безопасности и базовая SEO-структура

Проект позволяет посетителям просматривать вакансии в реальном времени и откликаться напрямую через сайт, что повышает вовлечённость и эффективность взаимодействия с пользователями.



Ссылка на сайт: https://mvm-rabota.ru/