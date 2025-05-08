Сайт по трудоустройству для компании "Акрон Скрап"
Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS
Интеграция: API HeadHunter (hh.ru)
Разработал сайт для рекрутинговой компании, предоставляющей услуги по трудоустройству. Проект реализован на WordPress с уникальной адаптивной версткой и интеграцией с внешним API.
Что сделано:
Адаптивная и кроссбраузерная верстка по макету figma на Gulp + BEM \ Sass + Vanilla JS
Интеграция с WordPress и настройка админ-панели для редактирования контента на Acf Fields
Кастомная интеграция с API hh.ru:
Реализован функционал подгрузки актуальных вакансий прямо с платформы HeadHunter без использования сторонних плагинов — всё написано на чистом JavaScript
Настройка отправки резюме через формы
Оптимизация сайта, настройка безопасности и базовая SEO-структура
Проект позволяет посетителям просматривать вакансии в реальном времени и откликаться напрямую через сайт, что повышает вовлечённость и эффективность взаимодействия с пользователями.
Ссылка на сайт: https://mvm-rabota.ru/