Сайт по трудоустройству для компании "Акрон Скрап"

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4 дня назад
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Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS
Интеграция: API HeadHunter (hh.ru)

Разработал сайт для рекрутинговой компании, предоставляющей услуги по трудоустройству. Проект реализован на WordPress с уникальной адаптивной версткой и интеграцией с внешним API.

Что сделано:

  • Адаптивная и кроссбраузерная верстка по макету figma на Gulp + BEM \ Sass + Vanilla JS

  • Интеграция с WordPress и настройка админ-панели для редактирования контента на Acf Fields

  • Кастомная интеграция с API hh.ru:
    Реализован функционал подгрузки актуальных вакансий прямо с платформы HeadHunter без использования сторонних плагинов — всё написано на чистом JavaScript

  • Настройка отправки резюме через формы

  • Оптимизация сайта, настройка безопасности и базовая SEO-структура

Проект позволяет посетителям просматривать вакансии в реальном времени и откликаться напрямую через сайт, что повышает вовлечённость и эффективность взаимодействия с пользователями.

Ссылка на сайт: https://mvm-rabota.ru/