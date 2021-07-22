Сайт под ключ

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю дизайн страницы или одного блока в современном стиле. Стоимость страницы зависит от количества блоков.Среди блоков могут быть: шапка и подвал сайта, блок с преимуществами, блок обратной связи, каталог товаров и др.Сверстаю адаптивный HTML макет письма по вашему дизайну или подробному описанию.
Верстка адаптивного HTML макета email рассылки по макету в Figma или в PSD формате;
Проверка отображения верстки в google, яндекс, outlook, mail.ru или в любых других по желанию заказчика.
Подобные моменты обговариваются в начале работы.
Если в дизайн-макете используется платный шрифт, то его покупка или замена обговаривается с заказчиком.
Что нужно для выполнения задания.
1.Текст и/или изображения для вставки в макет.
2.Ссылка на сайт (если он есть).
3.Быть на связи особенно в начале работы.