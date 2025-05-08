Сайт под ключ для авторского блога

Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Разработал стильный и функциональный промо-сайт для бренда "PulsePen", специализирующегося на производстве качественных пишущих принадлежностей. Сайт выполнен с упором на визуальную подачу продукта и удобную навигацию.

Что сделано:

Адаптивная верстка с нуля на Gulp, Sass и Vanilla JS

Интеграция с WordPress с возможностью легко редактировать все ключевые блоки сайта

Настройка форм обратной связи

Оптимизация загрузки, базовая SEO-настройка и кэширование

Подключение SSL и базовая защита сайта

Проект полностью адаптирован под мобильные устройства, выполнен с акцентом на лаконичный дизайн и удобство восприятия информации.

Ссылка на сайт: https://pulsepen.ru/