Сайт под ключ для авторского блога

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4 дня назад
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FireShot Capture 155 - Последние новости в России и мире - PulsePen - [pulsepen.ru].png

Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Разработал стильный и функциональный промо-сайт для бренда "PulsePen", специализирующегося на производстве качественных пишущих принадлежностей. Сайт выполнен с упором на визуальную подачу продукта и удобную навигацию.

Что сделано:

  • Адаптивная верстка с нуля на Gulp, Sass и Vanilla JS

  • Интеграция с WordPress с возможностью легко редактировать все ключевые блоки сайта

  • Настройка форм обратной связи

  • Оптимизация загрузки, базовая SEO-настройка и кэширование

  • Подключение SSL и базовая защита сайта

Проект полностью адаптирован под мобильные устройства, выполнен с акцентом на лаконичный дизайн и удобство восприятия информации.

Ссылка на сайт: https://pulsepen.ru/