Сайт под ключ для авторского блога

Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS
Разработал стильный и функциональный промо-сайт для бренда "PulsePen", специализирующегося на производстве качественных пишущих принадлежностей. Сайт выполнен с упором на визуальную подачу продукта и удобную навигацию.
Что сделано:
Адаптивная верстка с нуля на Gulp, Sass и Vanilla JS
Интеграция с WordPress с возможностью легко редактировать все ключевые блоки сайта
Настройка форм обратной связи
Оптимизация загрузки, базовая SEO-настройка и кэширование
Подключение SSL и базовая защита сайта
Проект полностью адаптирован под мобильные устройства, выполнен с акцентом на лаконичный дизайн и удобство восприятия информации.
Ссылка на сайт: https://pulsepen.ru/