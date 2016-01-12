Сайт «под ключ» для Федерации Панкратиона России

Задача, создать сайт для Федерации Панкратиона с возможностью постоянно добавлять анонсы чемпионатов, новости и пополнять фото галерею. Сделать удобный сайт для администрирования и редактирования простыми пользователями сайта. Менеджер сайта все обновление фото и видео галереи, анонсы и новости выполняет сам.

Ресурс уже пережил несколько и обновлений версий с 1,5 до 3,4 Joomla, надо сказать, что он полностью автономен и редко требует к себе внимания со стороны программиста.