Сайт под ключ для компании ТРАНСАВИА

Сайт создан на GMS JOOMLA.

Задача. Создать сайт для компании занимающейся продаже авиабилетов по всей России.

Возможность администрирования сайта владельцем без привлечения стороннего администратора или программиста.

Из функционала на сайте реализовано: слайдер, формы бронирования авиа и ЖД билетов,интеграция с системой онлайн заказов УФС по России.