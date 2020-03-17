Сайт под ключ на CMS Wordpress

Добавлена
4 года назад
95 просмотров
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Детский футбольный клуб

https://fcarena.ru/

В этом проекте мне требовалось создать сайт под ключ на движке Wordpress.

  • Анализ ниши, конкурентов на тему проектирования сайта
  • Подбор шаблона
  • Кастомизация его под свои нужды (правка верстки)
  • Наполнение контантом
  • Базовая СЕО настройка
  • Установка необходимых плагинов для защиты, работоспособности и оптимизации скорости загрузки сайта