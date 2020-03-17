Сайт под ключ на CMS Wordpress

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детский футбольный клуб
https://fcarena.ru/
В этом проекте мне требовалось создать сайт под ключ на движке Wordpress.
- Анализ ниши, конкурентов на тему проектирования сайта
- Подбор шаблона
- Кастомизация его под свои нужды (правка верстки)
- Наполнение контантом
- Базовая СЕО настройка
- Установка необходимых плагинов для защиты, работоспособности и оптимизации скорости загрузки сайта