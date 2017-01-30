Сайт "под ключ" - parfum-ptz.ru

Добавлена
7 лет назад
152 просмотра
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Сайт с нуля "под ключ". 

  • Оригинальный веб-дизайн в Psd.
  • Из Psd - В HTML верстку.
  • Back-end: перевод проекта на хостинг-сервер, привязка домена.
  • Посадка на CMS Wordpress.