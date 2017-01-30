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Сайт "под ключ" - parfum-ptz.ru
Сайты «под ключ»
Добавлена
7 лет назад
152 просмотра
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Разместите заказ на
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-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт с нуля "под ключ".
Оригинальный веб-дизайн в Psd.
Из Psd - В HTML верстку.
Back-end: перевод проекта на хостинг-сервер, привязка домена.
Посадка на CMS Wordpress.
1920x4460
1 МБ
Илья Востриков
Vostrikov_Ilya
Был
7 лет назад
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