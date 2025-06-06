Сайт порталу новин

Це тестовий навчальний сайт порталу технічних новин створений на CMS WordPress. На даному порталі представлені новини про найновіші програми, книги, прошивки, техніку, відеопрезентації а такоож огляди і статті техніки.

Даний портал новин містить велику кількість контенту, який розбитий на категорії. На кожну категорію є посилання в меню. На даному поталі спочатку виводиться анонс новини, а потім в разі натискання виводиться вся новина. До кожної новини відвідувачі сайту можуть додати свій відгук, думку, коментарій про дану новину, а також проголосувати за неї.