Сайт порталу новин

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Це тестовий навчальний сайт порталу технічних новин створений на CMS WordPress. На даному порталі представлені новини про найновіші програми, книги, прошивки, техніку, відеопрезентації а такоож огляди і статті техніки.

Даний портал новин містить велику кількість контенту, який розбитий на категорії. На кожну категорію є посилання в меню. На даному поталі спочатку виводиться анонс новини, а потім в разі натискання виводиться вся новина. До кожної новини відвідувачі сайту можуть додати свій відгук, думку, коментарій про дану новину, а також проголосувати за неї.