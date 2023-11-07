Сайт портфолио

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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На этом сайте можно посмотреть отдельно список проектов, которые я сделал.
Технологии: html, css, javascript

Бесплатный хостинг: Github pages

Ссылка на сайт: https://rakhatyeskenov.github.io/freecodecamp_projects/personal-portfolio/