Сайт портфолио
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На этом сайте можно посмотреть отдельно список проектов, которые я сделал.
Технологии: html, css, javascript
Бесплатный хостинг: Github pages
Ссылка на сайт: https://rakhatyeskenov.github.io/freecodecamp_projects/personal-portfolio/