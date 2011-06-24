Сайт "Портфолио дизайнера"
Сайты «под ключ»
Добавлена680 просмотров
12 лет назад
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Создание уникального сайта для дизайнера и нашего друга по производству. Не всегда у востребованных дизайнеров есть время заняться своим портфолио. Тогда дизайнеры обращаются к своим коллегам по креативному цеху, за помощью. Конечно, обращается он не к абы кому, а к профессионалам. Этот сайт, относится к такому случаю. Мы всегда готовы помочь творческим людям.