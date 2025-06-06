Сайт приватного підприємця - Stairs of world

Це тестовий навчальний сайт приватного підприємця створений на CMS WordPress, на якому указана інформація про індивідуального підприємця. Розповідається, чим він займається, які послуги пропонує, показує свої готові роботи які він вже реалізував у вигляді фотогалереї. Також є сторінка – деталі, де користувачі можуть вибирати деталі тих виробів, які даний підприємець реалізує. Також є сторінка питання-відповідь де є відповіді на найбільш поширені запитання, які можуть виникнути. А також сторінка – форма зворотнього зв’язку через яку даного підприємця можна знайти, або йому написати.