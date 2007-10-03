Сайт про китайскую дорожно-строительную технику

http://www.liugongloaders.ru/

Сайт для поддержки китайских производителей строительной техники и развенчания мифов, упорно бродящих по российскому бизнес пространству про качество этой самой техники. Некоторые статьи (без подписи) также принадлежат моему "электронному перу".

Верстка валидная на div-ах, программинг на php с использованием mysql, легкий светлый дизайн - таковы были начальные требования к сайту.