Сайт про велоблог

Це тестовий навчальний сайт створений на CMS WordPress про велоблог і призначений для велолюбителів. Блог містить такі статті:

· Як правильно заїжджати в гору;

· Як ставити безкамерну резину;

· Як правильно знімати ланцюг;

· 8 cвело-речей які потрібно замінювати кожен рік;

· Для чого потрібен велоодяг;

та інші. Всі замітки розділені на категорії, а також до кожної статті прикріплені відповідні теги. Відвідувачі блогу можуть голосувати за кожну статтю, дописувати коментарі, а також знаходити замітку яка їм потрібна.