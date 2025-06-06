Сайт про велоблог

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Це тестовий навчальний сайт створений на CMS WordPress про велоблог і призначений для велолюбителів. Блог містить такі статті:

·       Як правильно заїжджати в гору;

·       Як ставити безкамерну резину;

·       Як правильно знімати ланцюг;

·       8 cвело-речей які потрібно замінювати кожен рік;

·       Для чого потрібен велоодяг;

та інші. Всі замітки розділені на категорії, а також до кожної статті прикріплені відповідні теги. Відвідувачі блогу можуть голосувати за кожну статтю, дописувати коментарі, а також знаходити замітку яка їм потрібна.