Сайт про велоблог

Це тестовий навчальний сайт створений на CMS WordPress про велоблог і призначений для велолюбителів. Блог містить такі статті:
· Як правильно заїжджати в гору;
· Як ставити безкамерну резину;
· Як правильно знімати ланцюг;
· 8 cвело-речей які потрібно замінювати кожен рік;
· Для чого потрібен велоодяг;
та інші. Всі замітки розділені на категорії, а також до кожної статті прикріплені відповідні теги. Відвідувачі блогу можуть голосувати за кожну статтю, дописувати коментарі, а також знаходити замітку яка їм потрібна.