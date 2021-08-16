Сайт проката лыж и сноубордов

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Задача: создать лендинг, благодаря которому люди смогут забронировать снаряжение
Решение: я решила сделать гармоничный и «зимний» сайт, который обратит к себе внимание.
После выделения блоков разделителем, получился сайт, напоминающий зимние горы. Таким образом получилось и выделить блоки «Почему мы?» и «Скидки». С помощью фотогалереи посетитель сайта может еще раз взглянуть на веселых людей в нашем снаряжении и захотеть так же.