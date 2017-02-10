Сайт Realkom

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В студии разработали сайт-каталог недвижимости по аренде квартир в Сыктывкаре.
Квартиры можно просмотреть удобным списком, адаптирующимся под размер вашего устройства.
Для гостей нашего города есть возможность просмотра квартир на карте с просмотром краткой информации и возможностью перехода на страницу квартиры, где можно посмотреть описание и фотографии страницы.
Мы учли, что многие приезжие клиенты будут заходить на сайт с мобильных устройств и сделали сайт полностью адаптивным с помощью технологий html5 и css3.
Ссылка:http://realkom11.ru/