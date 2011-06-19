http://my-page69.mst-link.ru/

Сайт рекламного агентста "Олимп"

Создан на Joomla 1.5.15, (строгий макет, вёрстка на div-ах)

Есть шапка сайта на flash, загрузка фоновой музыки с возможностью управления, фотогалерея с элементом flash анимации.