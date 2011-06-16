Сайт рецептов eat-online.ru

http://eat-online.ru/

Сайт о рецептах. В отличие от первых двух сайтов, этот сайт весь разработан нами, включая дизайн и jQuery-слайдер на главной. Была выполнена работа с мультигруппами полей (ингредиент + кол-во), предоставляемых модулем CCK 3.x. Так же следует отметить интеграцию комментариев соц. сети «Вконтакте» и соц. закладок.