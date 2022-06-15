Сайт с нуля на Тильде в Zero блоках

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Кейс по созданию посадочной страницы по продаже квартир бизнес класса в Красноярске
Ниша - продажа квартир бизнес класса в Красноярске
Заказчик обратился с просьбой сделать сайт под его бизнес - продажа квартир бизнес класса в Красноярске.
1) Тематика - продажа недвижимости
2) Целевая аудитория:
а) семьи с высоким доходом
б) одинокий мужчина или женщина, бизнесмены, карьеристы старше 30 лет.
3) Средний чек за услуги - 50 000 руб. Результаты работы - https://kupi-kvartiru124.tilda.ws