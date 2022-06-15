Сайт с нуля на Тильде в Zero блоках

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Кейс по созданию посадочной страницы по продаже квартир бизнес класса в Красноярске

Ниша - продажа квартир бизнес класса в Красноярске

Заказчик обратился с просьбой сделать сайт под его бизнес - продажа квартир бизнес класса в Красноярске.

1) Тематика - продажа недвижимости

2) Целевая аудитория:

а) семьи с высоким доходом

б) одинокий мужчина или женщина, бизнесмены, карьеристы старше 30 лет.