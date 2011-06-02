Сайт салона красоты Натальи Шаропат
Сайты «под ключ»
Добавлена212 просмотров
13 лет назад
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Сайт салона красоты Натальи Шаропат – визитная карточка салона, предоставляющая необходимую информацию о его работе, услугах, персонале и расценках. Портфолио помогает сомневающимся девушкам взвесить все «за» и «против».