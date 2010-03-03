Сайт салона цветов "Николь"
Сайты «под ключ»
Добавлена188 просмотров
14 лет назад
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Сайт разработан на DDCMS (собственной разработки). Сайт для заказа и доставки цветов, букетов в различные города и страны. Реализованы системы онлайн оплаты, фотогалерея, каталог букетов, система заказа букетов. Используется flash в шапке сайта.