Сайт санатория "Квітка Полонини"
Сайты «под ключ»
Добавлена108 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делали:
- дизайн
- верстку
- программирование
Использовали: C#, asp.Net 2.0, MS SQL 2005
CMS: windows приложение, редактирование контента текстовых страниц (писался HTML редактор), работа с новостями, галереями.