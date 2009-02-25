Сайт санатория "Квітка Полонини"

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
108 просмотров
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http://kvitkapolonyny.com

Делали:

- дизайн

- верстку

- программирование

Использовали: C#, asp.Net 2.0, MS SQL 2005

CMS: windows приложение, редактирование контента текстовых страниц (писался HTML редактор), работа с новостями, галереями.