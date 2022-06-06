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Сайт сервиса доставки здорового питания
Сайты «под ключ»
Добавлена
3 года назад
20 просмотров
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Задача:
разработать дизайн сайта
сверстать макет
сделать сайт адаптивным, а код чистым
добавить корзину, несколько товаров
добавить возможность сделать онлайн покупку через сервис Cloudpayments
Ссылка:
https://eatandfit.kz/
Бексултан Сагнаев
beksultan18
Был
3 года назад
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