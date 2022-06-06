Сайт сервиса доставки здорового питания

Добавлена
3 года назад
20 просмотров
Монтажная область 1.png
Монтажная область 1.png
eatandfit.kz_ (5).png
eatandfit.kz_go.png

Задача:

  • разработать дизайн сайта
  • сверстать макет
  • сделать сайт адаптивным, а код чистым
  • добавить корзину, несколько товаров
  • добавить возможность сделать онлайн покупку через сервис Cloudpayments
Ссылка: https://eatandfit.kz/