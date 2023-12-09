Сайт сервиса по ремонту стиральных машин

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 дней назад
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В шапке сайта телефоны и вид деятельности, что сразу привлекает внимание.
Номера телефонов кликабельные на всех страницах, то есть при клике вызывает соответствующее приложение для звонка.

Меню - фиксированное, при прокрутке не исчезает
Внизу сайта(подвал) сооцсети «поделиться» и кнопка быстрой прокрутки вверх.

Страницы.

Главная:

Заказ звонка
Описание преимуществ
Раскрывающееся меню в виде аккордеона с описанием поломок и их решений
Блок с изображениями брендов стиральных машин
Гарантия:

Описание гарантийных условий

Блог:

Статьи с изображениями о ремонте стиральных машин (полезно для SEO)

Цены:

Цены на услуги

Контакты:

Телефон, адрес, email, и график работы

Сайт разработан на CMS Joomla, полностью адаптивный под все мобильные устройства.

При необходимости сайт можно сделать многоязычным – русский, украинский, английский и любой другой язык.

 

 

 

 