Сайт сервиса по ремонту стиральных машин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В шапке сайта телефоны и вид деятельности, что сразу привлекает внимание.
Номера телефонов кликабельные на всех страницах, то есть при клике вызывает соответствующее приложение для звонка.
Меню - фиксированное, при прокрутке не исчезает
Внизу сайта(подвал) сооцсети «поделиться» и кнопка быстрой прокрутки вверх.
Страницы.
Главная:
Заказ звонка
Описание преимуществ
Раскрывающееся меню в виде аккордеона с описанием поломок и их решений
Блок с изображениями брендов стиральных машин
Гарантия:
Описание гарантийных условий
Блог:
Статьи с изображениями о ремонте стиральных машин (полезно для SEO)
Цены:
Цены на услуги
Контакты:
Телефон, адрес, email, и график работы
Сайт разработан на CMS Joomla, полностью адаптивный под все мобильные устройства.
При необходимости сайт можно сделать многоязычным – русский, украинский, английский и любой другой язык.