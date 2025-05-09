Сайт сервисного центра Wildberries House

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4 дня назад
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FireShot Capture 125 - Информация об агентстве WBHouse - wbhouse.ru.png
FireShot Capture 126 - Кейсы по продвижению на маркетплейсах от агентства WBHouse - wbhouse.ru.png
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FireShot Capture 128 - Кейс о продвижении компании Intrigant на Вайлдберриз - wbhouse.ru.png
FireShot Capture 129 - Контакты агентства WBHouse - wbhouse.ru.png
FireShot Capture 124 - Продвижение на Wildberries_ 600% роста продаж, опыт 2 млрд рублей_ - wbhouse.ru.png

Технологии: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Этот проект — не просто сайт, а инструмент для бизнеса, где каждая секция работает на задачу: быстро, понятно и без лишнего шума.

Что внутри:

  • Дизайн адаптирован под целевую аудиторию: лаконичный интерфейс, чёткие блоки, акценты на действии

  • Верстка с нуля — без готовых шаблонов и визуальных сборщиков. Gulp + Sass + чистый JavaScript для максимального контроля и оптимальной производительности

  • Интеграция с WordPress без перегрузки — только нужные функции, кастомная админка и возможность редактировать контент без лишнего клика

  • Анимации, интерактивные элементы и формы — всё реализовано вручную для сохранения легкости и стабильности

  • SEO-структура, ускоренная загрузка, кэширование, защита от спама — всё, что нужно сайту, чтобы не мешать, а работать

Проект задумывался как «тихий помощник» — сайт, который не отвлекает, а помогает клиенту быстро понять суть и оставить заявку.

Ссылка на сайт: https://wbhouse.ru/