Сайт сервисного центра Wildberries House

Технологии: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Этот проект — не просто сайт, а инструмент для бизнеса, где каждая секция работает на задачу: быстро, понятно и без лишнего шума.

Что внутри:

Дизайн адаптирован под целевую аудиторию: лаконичный интерфейс, чёткие блоки, акценты на действии

Верстка с нуля — без готовых шаблонов и визуальных сборщиков. Gulp + Sass + чистый JavaScript для максимального контроля и оптимальной производительности

Интеграция с WordPress без перегрузки — только нужные функции, кастомная админка и возможность редактировать контент без лишнего клика

Анимации, интерактивные элементы и формы — всё реализовано вручную для сохранения легкости и стабильности

SEO-структура, ускоренная загрузка, кэширование, защита от спама — всё, что нужно сайту, чтобы не мешать, а работать

Проект задумывался как «тихий помощник» — сайт, который не отвлекает, а помогает клиенту быстро понять суть и оставить заявку.

Ссылка на сайт: https://wbhouse.ru/