Сайт школы ETS School

Информационные курсы для начинающих Drivers и Owner Operators в США, сайт ориентирован на продажу курсов водителей треков, последних трендов индустрии водителей и инвестиций в этот бизнес.

Главной целью проектов была покупка пользователями трёх видов курсов: водителей Pro-Driver, курс Owner и курс Carrier. И его дальнейшее приобретение.

Пользователь должен получить максимальную информацию про курс, узнать все его аспекты и заполнить заявку на его приобретение. После заполнения заявки пользователь должен оплатить выбранный курс онлайн. В дальнейшем пользователь получает уведомление о выходе своего курса.

Сайт был свёрстан и реализован в точности поставленной задаче, были подключены и настроены платёжные системы для оплаты курсов. Настроены подписка пользователей на новые курсы и оповещение об их выходе.

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