САЙТ SPACE LAB

SpaceLab — это образовательный портал , который делает профессию IT доступной для каждого человека, вне зависимости от его опыта, знаний и возраста.

Технологии:

Python (Django/Wagtail)

JavaScript

FrontEnd (CSS3, HTML5)

Moqups

Сайт выполнен в космическом cyberpunk стиле, с применением wow-эффектов. Футуристический дизайн полностью отражает инновационный подход SpaceLab к образовательному процессу. Проверенные статьи, литература, видеоуроки, геймификация и множество других фишек превращают обучение IT-специальности в увлекательное событие, способное менять жизни людей.

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