САЙТ SPACE LAB

Добавлена
3 года назад
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SpaceLab — это образовательный портал, который делает профессию IT доступной для каждого человека, вне зависимости от его опыта, знаний и возраста.

Технологии:

  • Python (Django/Wagtail)
  • JavaScript
  • FrontEnd (CSS3, HTML5)
  • Moqups
https://spacelab.com.ua/

Сайт выполнен в космическом cyberpunk стиле, с применением wow-эффектов. Футуристический дизайн полностью отражает инновационный подход SpaceLab к образовательному процессу. Проверенные статьи, литература, видеоуроки, геймификация и множество других фишек превращают обучение IT-специальности в увлекательное событие, способное менять жизни людей.

#python #django #javascript

DjangoHTMLJavaScriptPython