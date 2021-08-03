Сайт спорткомплекса

https://konstantinsorokin.com/project/palneta-sporta/

Спортивно-оздоровительный комплекс «Планета» ― это один из крупнейших в Харькове фитнес-центров. Атмосферу легкости и комфорта здесь cоздают стильный дизайн интерьеров, продуманная планировка, объемное пространство (высота потолков в тренажерном зале — 4 метра, в других зонах центра — до 7 метров).