Сайт "СталДом"
Сайты «под ключ»
Добавлена127 просмотров
12 лет назад
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Создание сайта для инновационной компании «СталДом» - занимающей лидирующие позиции в альтернативном подходе строительства. Инновационные каркасное строительство стремительно развивается как отдельное направление решения проектных задач. Быстро развивающаяся и активно модернизующая собственное производство, компания «СталДом» - лидер рынка Украины.