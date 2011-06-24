Сайт "СталДом"

Создание сайта для инновационной компании «СталДом» - занимающей лидирующие позиции в альтернативном подходе строительства. Инновационные каркасное строительство стремительно развивается как отдельное направление решения проектных задач. Быстро развивающаяся и активно модернизующая собственное производство, компания «СталДом» - лидер рынка Украины.