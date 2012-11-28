Сайт строительной компании. Главная страница.

Сайт среднего размера для строительной компании "Монолит". Для сайта был разработан индивидуальный дизайн, согласно вкусам и пожеланиям заказчика. На сайте имеется анимированный flash-хедер. Также на сайте есть flash-фотогаллерея на 60 фотографий, специально написаная для этого сайта. Имеется форма обратной связи. В разделе "Статьи" расположен архив статей про новые строительные технологии и материалы.