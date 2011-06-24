Сайт "Subis.ru"
Сайты «под ключ»
Добавлена135 просмотров
12 лет назад
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Пример создания сайта с сложнейшим функциональным наполнением. Сайт «Subis» наполнен если не сложной, то колоссально трудной функциональной частью, которую не с первого то и раза понять можно. Пришлось попотеть что бы гениальный замысел перенести в электронный мир. Что в очередной раз утвердило девиз наших программиостов: «Нет ничего не возможного».