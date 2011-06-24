Сайт "Тайный поклонник"

http://www.tainiy.ru/

Создание сайта для компании, дарящей улыбки людям. «Тайный поклонник» занимается уникальным видом услуг на рынке Украины. Они дарят улыбки тем, с кем или боятся или стесняются сказать о своих чувствах, эмоция, пожеланиях. Компания занимает лидирующую позиции проводника, между желанием и действием нерешительных клиентов, и тех, кто просто хочет подарить улыбку своим близким.