Сайт "ТехноЮг"

http://www.tu.odessa.ua/

Создание сайта для офисной скорой помощи «ТехноЮг». Крупнейшая компания по доставки бумаги, канцтоваров, бланков, и другой крайне необходимой мелочи для офисной работы. А «скорая помощь» потому, что пока вся необходимая мелочь есть в офисе – всё в порядке, но как только её нет, или её запасы иссекают, вопрос обеспечения становится на первое место в любой фирме. Что значительно сокращает время, выделенное на работу.