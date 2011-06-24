Сайт "ТехноЮг"
Сайты «под ключ»
Добавлена162 просмотра
12 лет назад
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Создание сайта для офисной скорой помощи «ТехноЮг». Крупнейшая компания по доставки бумаги, канцтоваров, бланков, и другой крайне необходимой мелочи для офисной работы. А «скорая помощь» потому, что пока вся необходимая мелочь есть в офисе – всё в порядке, но как только её нет, или её запасы иссекают, вопрос обеспечения становится на первое место в любой фирме. Что значительно сокращает время, выделенное на работу.