Сайт тестов - тестирование по фотографии

http://facesecret.net

Ссылка на сайт изменена по просьбе Заказчика.

Сайт уникальных тестов по фотографии пользователя. Разработка "под ключ". Индивидуальный дизайн и верстка. Оптимизация сайта под высокую посещаемость (более 10000 пользователей одновременно). Собственно разработанные скрипты административной части сайта, добавление тестов, вопросов, результатов (интерпретаций), система статистики, партнерская программа. Движок тестов на Flash. Выполнен с использованием Action Script 3, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, XML, HTML, CSS.