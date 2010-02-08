Сайт тестов - тестирование по фотографии
Сайты «под ключ»
Добавлена284 просмотра
14 лет назад
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Ссылка на сайт изменена по просьбе Заказчика.
Сайт уникальных тестов по фотографии пользователя. Разработка "под ключ". Индивидуальный дизайн и верстка. Оптимизация сайта под высокую посещаемость (более 10000 пользователей одновременно). Собственно разработанные скрипты административной части сайта, добавление тестов, вопросов, результатов (интерпретаций), система статистики, партнерская программа. Движок тестов на Flash. Выполнен с использованием Action Script 3, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, XML, HTML, CSS.