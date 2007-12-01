Сайт Традиционного Мастера Рэйки Дмитрия Окунева

http://www.reiki-russia.ru

Тип работы: разработка стиля, верстка, установка скриптов, программирование, раскрутка, анимация, составление текстов, техническая консультация владельца сайта.

Использованные особые технологии: php, java script, flash, БД MySql.

Разработка стиля сайта, верстка, создание flash анимации. Составление текстов по проекту клиента.

Установка и настройка форума Invision Power Board (по желанию клиента), создание дизайна ("шкурки") для форума. Установка галереи, медиатеки и системы дневников, дополнение множеством собственных модов для форума. Интеграция сайта с форумом: единая авторизация, вывод новых личных сообщений, информации о новых темах и данных с дополнительных модулей. Усовершенствования админцентра форума.

Создание собственной системы управления контентом с удобным админцентром на основе СуБД MySql. В систему входят:

- сложная система новостей (интегрирована с форумом и сайтом, возможность рассылки подписчикам, множество категорий новостей, в зависимости от чего они размещаются на разных страницах и в разное время и прочее);

- скрипт системы удаленной помощи (клиники), множество функций, включая создание списка специалистов и оповещение их при поступлении новой заявки, а также системы удобной связи с пациентом;

- непосредственно система управления контентом: притчами, отзывами о книгах, динамическими элементами сайта и т.д.

Написание скрипта многостраничного опроса, создание удобной формы контакта с координаторами, а также еще нескольких форм (например, форма для отправки отзыва о книгах).

В данный момент идет работа над раскруткой сайта и созданием виртуального магазина.