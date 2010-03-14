Сайт учеников 1«Б» московской школы
Сайты «под ключ»
Добавлена226 просмотров
14 лет назад
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Сайтна основе UMI.CMS.
Объем выполненных работ:
1. дизайн сайта;
2. верстка и адаптация шаблона под UMI.CMS;
3. установка шаблона на сайт;
4. создание структуры сайта;
5. настройка функционала сайта.