Сайт учеников 1«Б» московской школы

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
226 просмотров
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http://2009-b.ru/

Сайтна основе UMI.CMS.

Объем выполненных работ:

1. дизайн сайта;

2. верстка и адаптация шаблона под UMI.CMS;

3. установка шаблона на сайт;

4. создание структуры сайта;

5. настройка функционала сайта.