http://www.worldoftests.com/

Ссылка убрана по просьбе Заказчика.

Сайт уникальных тестов. Разработка "под ключ". Индивидуальный дизайн и верстка. Оптимизация под высокую посещаемость (для более 10000 посетителей на сайте одновременно). Собственно разработанные скрипты административной части сайта ( индивидуальная админка системы управления тестами), в т.ч. добавление / редактирование тестов, вопросов, результатов (интерпретаций). Система статистики, партнерская программа, проигрыватель тестов на Flash. Подключение к биллингу. Подробная статистика.

Выполнен с использованием Action Script 3, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, XML, HTML, CSS.