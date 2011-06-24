Сайт "UOG4"

Создания сайта для Украинской Аутсорсной Компании «UOG4» занимающаяся переводами на понятный нам язык, с других языков. Перевод документов, онлайн перевод и сопровождение переводчика – вот далеко не полный перечень возможностей компании, которая уже несколько лет занимает лидирующие позиции в Украине в области преодаления языковых барьеров.