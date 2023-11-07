Сайт-візитка для мобільного масажу.
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Створено з нуля на WordPress за допомогою Elementor. Зроблено акцент на мобільні пристрої.
Для компактного розміщення інформації використовувалися спливаючі вікна і карусель.
Підключена Google Аналітика та онлайн чат.